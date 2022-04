Multe si marunte: Un nou succes pentru Vlad Dascalu

Ciclistul roman Vlad Dascalu a ocupat locul al treilea in proba de cross-country olimpic, duminica, la Cupa Mondiala de mountain bike de la Petropolis (Brazilia). Elvetianul Nino Schurter a ocupat primul loc, fiind urmat de francezul Maxime Marotte (in acelasi timp) si de Vlad Dascalu, la trei secunde. In urma cu o saptamana, Dascalu ocupase locul al doilea la concursul CIMTB Michelin, desfasurat tot la Petropolis. Dascalu (Trek Factory Racing XC), clasat pe locul VII la Jocurile Olimpice de la ... citeste toata stirea