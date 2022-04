Multe si marunte: Un pas din trei, spre Final Four

Campioana Romaniei la baschet masculin, U Banca Transilvania Cluj, a invins ieri pe teren propriu, echipa germana MHP Riesen Ludwigsburg, scor 76-73 (37-34), in primul meci din trei programate in sferturile de finala ale Basketball Champions League. Principalii marcatori ai gazdelor au fost Richard 14 puncte, Bircevic 13, Guzman 12, Brown 12. Campioana Romaniei are avantajul terenului propriu in tripla cu echipa germana, astfel ca a jucat primul meci in BT Arena in 5 aprilie, urmat de ... citeste toata stirea