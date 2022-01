Multe si marunte:Victorie stransa la handbal

Nationala de handbal masculin a Romaniei a invins vineri, la Cluj reprezentativa Israelului, scor 33-30 (18-18), in primul meci din cele doua programate la turneul preliminar II al competitiei. Principalii marcatori tricolori au fost Grigoras 8 goluri si Thalmaier 6, Simicu 5. Romania va mai juca un singur meci, cu Republica Moldova, duminica (ora 18.05). Primele doua clasate in grupa preliminara III se califica in prima faza play-off a CM2023. In total, opt echipe se vor califica in prima faza ... citeste toata stirea