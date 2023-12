Denis Alibec a fost unul dintre oamenii de baza ai lui Edi Iordanescu in preliminariile Euro 2024, iar pentru a fi sigur de convocarea la turneul final din vara anului viitor atacantul ia in considerare o revenire in SuperLiga Romaniei.In varsta de 32 de ani, Alibec a spus intr-o interventie la Digisport ca isi doreste sa revina in iarna acestui an in campionatul intern.Vorbim despre Farul Constanta, singura echipa la care ar mai avea dreptul sa evolueze in acest sezon (a bifat deja meciuri ... citeste toata stirea