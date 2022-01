Nadal dupa triumful la Australian Open: Este extraordinar. Unul dintre cele mai emotionante meciuri

Rafael Nadal a declarat, duminica, dupa ce a castigat Australian Open, ca pentru el este un moment extraordinar, venit dupa unul dintre cele mai emotionante meciuri din cariera sa."A fost unul dintre cele mai emotionante meciuri din cariera mea. A fost o onoare sa sa fi pe teren cu Daniil. Este extraordinar. Sincer sa fiu, in urma cu o luna si jumatate nu eram sigur daca voi putea reveni in circuit si sa joc din nou. Insa astazi sunt aici, in fata voastra, cu acest trofeu in fata mea. Sunteti ... citeste toata stirea