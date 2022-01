Nadal, dupa victoria in fata lui Medvedev: Nu eram pregatit fizic pentru o astfel de lupta

Tenismanul spaniol Rafael Nadal a declarat, dupa victoria sa in fata rusului Daniil Medvedev, duminica, in finala turneului Australian Open, ca nu era "pregatit pentru o astfel de lupta", dar a fost "ziua in care trebuia sa dai totul"."Nu eram pregatit fizic pentru o astfel de lupta. Nu m-am antrenat suficient ca sa fiu pregatit pentru asta. Insa seara asta a fost foarte speciala. Am dat absolut tot ce aveam in mine, puteti sa ma credeti. Sunt foarte, foarte obosit. Nici macar nu pot ... citeste toata stirea