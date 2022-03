Nadal l-a invins pe Alcaraz, a obtinut a 20-a victorie consecutiva in acest an si va juca a cincea finala la Indian Wells

Spaniolul Rafael Nadal, locul 4 mondial, l-a invins pe compatriotul sau mai tanar Carlos Alcaraz, locul 19 mondial, in semifinale la Mastersul 1000 de la Indian Wells. Nadal a obtinut a 20-a victorie consecutiva in acest an si va juca pentru a cincea oara in finala la Indian Wells.Nadal, 35 de ani, s-a impus in fata lui Alcaraz, 18 ani, cu scorul de 6-4, 4-6, 6-3, dupa trei ore si 12 minute. Pe parcursul meciului s-au inregistrat ... citeste toata stirea