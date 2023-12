Fostul lider ATP Rafael Nadal a anuntat, vineri, ca va reveni in circuitul ATP la turneul Brisbane International, eveniment de pregatire pentru Australian Open din ianuarie.Tenismanul, de 22 de ori castigator al unui Grand Slam, nu a mai jucat un meci de cand a fost eliminat in turul doi al Australian Open la inceputul acestui an, din cauza unei probleme la un flexor al soldului. Initial, se estima ca Nadal va lipsi doar opt saptamani, dar el a fost operat la sold in iunie."Dupa un an de ... citeste toata stirea