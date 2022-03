Naomi Osaka s-a calificat in prima semifinala din cariera la Miami Open

Japoneza Naomi Osaka, locul 77 WTA, s-a calificat prima data in cariera in semifinalele Miami Open, dupa ce a invins-o, cu scorul de 6-2, 6-1, pe americanca Danielle Collins, locul 11 WTA si cap de serie numarul 9.Osaka s-a impus dupa un meci care a durat 60 de minute, in care a servit 13 asi si a devenit prima japoneza care ajunge in aceasta faza la turneul din Florida, dupa Kimiko Date Krumm, in 1993 si 1995.Fostul lider WTA nu a cedat niciun set la aceasta competitie si ar putea juca ... citeste toata stirea