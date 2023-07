Echipa italiana Napoli a refuzat in ultimele zile doua oferte pentru atacantul nigerian Victor Osimhen. Ofertele au venit din partea gruparii saudite Al-Hilal.Al-Hilal isi intensifica eforturile pentru transferul atacantului nigerian Victor Osimhen, de la Napoli, golgeterul campionatului italian in sezonul 2022-2023.Astfel, in cursul zilei de luni, clubul saudit a trimis echipei italiene doua oferte: prima de 120 de milioane de euro, iar a doua de 140 de milioane de euro. Conducerea lui ... citeste toata stirea