Nationala de handbal feminin a Romaniei a fost invinsa de Germania in ultimul meci de la Campionatul European

Nationala de handbal feminin a Romaniei a fost invinsa, miercuri, de reprezentativa Germaniei, scor 32-28 (16-14), in ultimul meci de la Campionatul European. Cristina Neagu a atins 300 de goluri marcate la Europene, o noua premiera in istoria handbalului continental din partea capitanului Romaniei.Principalele marcatoare ale Romaniei au fost Neagu 7 goluri, Grozav 6, Pristavita 4, Badea 4. Cristina Neagu a marcat golul cu numarul 300 in minutul 41.14 al partidei, iar performanta sa este cu ... citeste toata stirea