Nationala din Malawi, antrenata de Mario Marinica, s-a calificat in premiera in optimile de finala ale CAN

Echipa nationala a statului Malawi, antrenata de Mario Marinica, a obtinut in premiera calificarea in optimile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni, competitie gazduita de Camerun. Malawi a mai participat la CAN in 1984 si 2010, dar nu a trecut de faza grupelor.Malawi a ocupat locul al treilea in Grupa B a competitiei, cu patru puncte, dupa Senegal, cinci puncte, Guineea, tot patru puncte, si inaintea reprezentatvei din Zimbabwe, trei puncte.Malawi a pierdut in faza grupelor cu Guineea, ... citeste toata stirea