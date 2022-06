Nationala Romania incepe parcursul in Liga Natiunilor. Primul meci va fi cu Muntenegru

Nationala Romaniei incepe, sambata, parcursul in Liga Natiunilor si va juca impotriva Muntenegrului, in Liga Natiunilor. Meciul va fi transmis de Prima TV.Selectionerul Edward Iordanescu a convocat 30 de jucatori pentru cele patru partide pe care nationala Romaniei le disputa in luna iunie, in Liga Natiunilor.Prima TV Sambata, 4 iunie, ora 21:45, stadion Gradski (Podgorica): Muntenegru - ROMANIAAntena 1 Marti, 7 iunie, ora 21:45, stadion Bilino polje (Zenica): Bosnia si Hertegovina - ... citeste toata stirea