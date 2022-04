Nationala U19 va juca in grupa cu Slovacia, Italia si Franta la EURO 2022

Nationala under 19 a Romaniei, pregatita de Adrian Vasai, va evolua in grupa cu Slovacia, Italia si Franta la EURO 2022, turneu care se va desfasura in Slovacia, 18 iunie - 1 iulie, s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut loc joi.Tricolorii vor evolua in Grupa A.In grupa B vor juca Anglia, Israel, Castigatoarea grupei 6 de calificare si Austria.A opta echipa de la EURO va fi decisa in prima parte a lunii iunie, dintre Olanda (gazda), Ucraina, Serbia si Norvegia. Programarea ... citeste toata stirea