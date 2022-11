Nationala U21 a invins pe CSA Steaua, scor 4-2, intr-un meci amical

Echipa nationala de fotbal U21 a invins joi, in Ghencea, formatia CSA Steaua, scor 4-2, intr-un meci amical.In meciul gazduit de Stadionul Ghencea, CSA Steaua a deschis scorul prin Chunchukov, in minutul 15, din penalti. Romania U21 a intors rezultatul in numai patru minute, prin golurile marcate de Markovic (min. 17 penalti) si Baiaram (min. 21). Marco Ehmann a dus scorul la 3-1 in minutul 54. CSA Steaua a marcat in minutul 68, prin Pacionel, dar scorul final a fost stabilit de ... citeste toata stirea