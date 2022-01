Navratilova: Il admir mult pe Novak, dar nu pot apara decizia lui de a nu se vaccina

Fosta jucatoare de tenis Martina Navratilova, cu 18 titluri la simplu si 41 la dublu in turneele de Grand Slam, a admis ca il admira pe Novak Djokovic, nr. 1 ATP, dar nu poate sustine decizia lui de a nu se vaccina.Jucatoarea de origine cehoslovaca a vorbit despre cazul Djokovic, care a declansat un scandal imens in Australia, dupa ce i-a fost revocata initial viza de intrare in tara din cauza ca nu este imunizat contra Covid-19.''Este incredibil, ce poveste. Si ar fi putut fi prevenita. ... citeste toata stirea