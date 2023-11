Jucatorul Tanguy Ndombele nu va mai evolua pentru Galatasaray in curand. Absent de la victoria de sambata din campionat, 1-0 la Rizespor, mijlocasul francez ar fi fost lasat in afara lotului profesionist. Potrivit presei turce, jucatorul de 26 de ani, care este imprumutat de la Tottenham in acest sezon, a fost pedepsit pentru obiceiurile sale alimentare proaste.Antrenorul sau, Okan Buruk, ar fi aflat ca acesta a comandat un meniu cu un hamburger urias, cartofi prajiti si o Cola dupa ... citeste toata stirea