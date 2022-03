Ne zdrobesc spaniolii

Cu adversari in Top 20 mondial, romanii n-au nicio sansa in barajul pentru Cupa DavisEchipa Spaniei conduce cu 2-0 Romania in intalnirea de Cupa Davis care se desfasoara in aceste zile la Marbella, dupa primele doua meciuri. In primul meci, Gabi Boitan (721 ATP) a fost invins de Roberto Bautista (15 ATP), scor 3-6,1-6. In a doua confruntare, Marius Copil (261) a pierdut in fata lui Carlos Alcaraz (19 ATP), scor 4-6, 3-6, intr-o ora si 32 de minute. Echipa care va castiga aceasta intalnire va ... citeste toata stirea