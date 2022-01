Nebunia continua: Tatal lui Novak Djokovic anunta ca liderul ATP ar fi fost arestat in Australia

Srdjan Djokovic, tatal lui Novak Djokovic, a anuntat pentru presa din Serbia ca fiul sau ar fi fost arestat in Australia. Informatia nu a fost confirmata oficial..@DjokerNole under arrest!!!!!!!!!!- Ksenija Pavlovic McAteer (@ksenijapavlovic) January 10, 2022Intr-o interventie pentru The Pavlovic Today, Srdjan sustine ca are informatii conform carora Novak ar fi fost arestat in Australia, la putin timp dupa ce a castigat procesul in urma caruia i-a fost acordata viza pentru a putea ... citeste toata stirea