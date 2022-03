Necrutatoarea Simona Halep

Micuta romanca a desfiintat-o pe inalta Petra Martic si va juca semifinala la Indian Wells cu poloneza Iga SwiatekSimona Halep (26 WTA) s-a calificat a patra oara in semifinalele turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells, dupa ce a invins-o, ieri, cu scorul de 6-1, 6-1, pe croata Petra Martic (79 WTA, 31 de ani, 1, 81 m). In ciuda inaltimii ei, croata este mai degraba o jucatoare tehnica decat una puternica, desi poate pune multa forta in loviturile sale. Insa evolutia ei se bazeaza ... citeste toata stirea