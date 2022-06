Nelson Pique a spus despre Lewis Hamilton ca este un "negru mic". Hamilton reactioneaza: "Mentalitati arhaice"

In timp ce triplul campion mondial brazilian Nelson Piquet a folosit termenul "negru mic" pentru a-l descrie, Lewis Hamilton a explicat marti pe contul sau de Twitter ca "sunt mentalitati arhaice care trebuie schimbate". Mercedes, F1 si FIA au reactionat si ele prin comunicate de presa.Polemica creste in jurul comentariilor facute de trei ori campion mondial de F1 Nelson Piquet, care a folosit cuvantul "neguinho" ("micul negru") pentru a se referi la Lewis Hamilton in timpul unui interviu ... citeste toata stirea