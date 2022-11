Neymar, gol si pasa decisiva pentru PSG in campionatul Frantei

Atacantul brazilian Neymar a marcat un gol si a oferit o pasa decisiva in meciul castigat de Paris Saint-Germain pe terenul formatiei FC Lorient (scor 2-1), duminica in Ligue 1, confirmand forma buna pe care o traverseaza inaintea startului Cupei Mondiale 2022 (20 noiembrie - 18 decembrie).Neymar a deschis scorul in minutul 11 al partidei din Bretania, ajungand astfel la 11 goluri marcate de la debutul actualei editii a campionatului Frantei.Gazdele au egalat dupa revenirea de la vestiare, ... citeste toata stirea