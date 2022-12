Neymar a declarat, vineri, ca nu este sigur ca va mai juca din nou pentru nationala Braziliei, dupa eliminarea de la Cupa Mondiala in fata Croatiei."Am nevoie sa ma gandesc, sa analizez, sa vad ce este mai bine pentru mine si echipa nationala", a spus el."Este foarte greu. Cred ca azi este mai rau decat ceea ce am simtit la Cupa Mondiala trecuta (infrangere 2-1 impotriva Belgiei in sferturile de finala). Sa spun ca s-a ... citeste toata stirea