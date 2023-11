Nicolae Stanciu, capitanul echipei nationale a Romaniei, ii asteapta pe suporteri in Germania, la turneul final, si recunoaste ca nationala tricolora se bazeaza pe grup, nu pe individualitati."Sa ajungem din nou la un campionat european, dupa opt ani, este totul pentru noi! Sper sa o continuam tot asa si sa sarbatorim cu stadionul plin. Suntem la mana noastra sa terminam pe primul loc in grupa. Ma bucur ca fac parte din acest grup puternic. A fost o campanie grea si am facut totul pentru ... citeste toata stirea