Noapte neagra pentru romance la US Open! Ce s-a intamplat azi noapte la New York

Romania va avea cinci reprezentante pe tabloul principal de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, care incepe luni la New York.Ar fi putut avea mai multe, dar toate sportivele care au jucat azi noapte in calificari au fost eliminate.Gabriela Lee, locul 136 WTA, a fost eliminata, in turul doi al calificarilor de olandeza Lesley Pattinama Kerkhove, locul 196 WTA, scor 6-1, 3-6, 6-3.Alexandra Cadantu-Ignatik, locul 158 WTA, a fost eliminata de japoneza Misaki Doi, locul 94 WTA ... citeste toata stirea