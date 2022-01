Nole a fost eliberat

Decizia autoritatilor australiene de a anula viza de intrare a lui Novak Djokovic a fost revocata, dar se pregateste o noua anulare.Tenismanul a recunoscut ca nu este vaccinat, iar familia sa a stopat brusc o conferinta de presa in momentul cand i s-a pus intrebari incomodeInstanta a revocat, ieri, anularea de catre autoritatile federale australiene a vizei de intrare in tara a tenismanului sarb Novak Djokovic, informeaza The Age. Judecatorul Anthony Kelly a intors decizia autoritatilor de ... citeste toata stirea