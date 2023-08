UEFA a anuntat, joi, ca nominalizatii pentru premiul 2022/23 UEFA Men's Player of the Year sunt Kevin De Bruyne (Belgia si Manchester City), Erling Haaland (Norvegia si Manchester City) si Lionel Messi (Argentina si PSG, acum la Inter Miami).Castigatorul va fi anuntat la ceremonia de tragere la sorti a grupelor Ligii Campionilor, in data de 31 august, la Grimaldi Forum din Monaco.Lista initiala de jucatori a fost selectata de grupul de studiu tehnic al UEFA pe baza performantelor lor in ... citeste toata stirea