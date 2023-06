Farul Constanta a reusit in 2023 sa castige titlul de campioana in Superliga Romaniei, terminand la 7 puncte deasupra celor de la FCSB. Podiumul a fost completat de CFR Cluj - care s-a calificat in preliminariile Conference League, dupa un baraj castigat cu FC U Craiova.Locurile 4 si 5 le-au revenit celor de la Universitatea Craiova si Rapid Bucuresti. Sepsi s-a clasat pe ultima pozitie in play-off, insa va evolua in Europa - dupa ce a castigat Cupa Romaniei, in detrimentul celor de la ... citeste toata stirea