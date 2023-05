Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic, liderul ATP si principal favorit, a fost eliminat miercuri, in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.705.780 de euro, dupa ce s-a inclinat surprinzator, in trei seturi, 2-6, 6-4, 2-6, in fata danezului Holger Rune (7 ATP, favorit nr. 7).Rune s-a impus dupa un meci de doua ore si 17 minute, si va juca in penultimul act impotriva invingatorului din partida care-i opune pe norvegianul Casper Ruud (4 ... citeste toata stirea