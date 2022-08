Novak Djokovic nu va juca la US Open 2022 pentru ca nu este vaccinat impotriva Covid-19

Ceea ce se specula de saptamani bune a devenit de acum oficial: Novak Djokovic a anuntat pe retelele sociale ca nu va juca la US Open 2022. Sarbului nu i s-a permis intrarea in SUA din cauza faptului ca nu este vaccinat impotriva Covid-19.Este cel de-al doilea turneu major (Grand Slam) la care Nole nu poate participa in 2022 din cauza faptului ca nu a fost vaccinat impotriva Covid-19 (nu i s-a permis sa joace nici la Australian Open, in luna ianuarie a acestui an).Mesajul lui Novak Djokovic ... citeste toata stirea