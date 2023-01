Novak Djokovici completeaza tabloul semifinalelor la simplu masculin, la Australian Open

Sarbul Novak Djokovici, numarul 5 mondial si cap de serie 4, s-a calificat, miercuri, in semifinalele turneului de grand slam Australian Open.Djokovici l-a invins in sferturi pe rusul Andrei Rublev, locul 6 ATP si favorit 5, scor 6-1, 6-2, 6-4, in doua ore si trei minute. In semifinale, sarbul il va intalni pe sportivul american Tommy Paul, locul 35 ATP.In cealalta semifinala voor juca rusul Karen Haceanov (20 ATP si favorit 18) si grecul Stefanos Tsitsipas (4 ATP si favorit 3). Novak ... citeste toata stirea