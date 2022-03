Novak Djokovici figureaza pe tabloul principal al turneului de la Indian Wells

Novak Djokovici, locul 2 ATP, spera sa joace la turneul Masters 1.000 de la Indian Wells si a fost inclus la tragerea la sorti a meciurilor de pe tabloul principal."Novak Djokovici este pe lista de jucatorilor inscrisi la turneu si, prin urmare, este plasat la tragerea la sorti de astazi. In prezent, suntem in legatura cu echipa sa. Cu toate acestea, nu a fost stabilit daca va obtine aprobarea CDC (n.r. - centrul pentru control al bolilor) pentru a intra in tara si participa la eveniment", au ... citeste toata stirea