Novak Djokovici poate pierde locul I mondial in aceasta saptamana. Care sunt scenariile

Novak Djokovici ar putea pierde locul I in clasamentul ATP, in aceasta saptamana, in functie de rezultatele din cadrul turneelor de 500 de puncte de la Dubai si Acapulco, informeaza lequipe.fr.Rusul Daniil Medvedev, acum pe locul 2 mondial, ar putea ajunge in ierarhia ce va fi publicata lunea viitoare pe primul loc al clasamentului ATP in urmatoarele situatii:Daca Medvedev castiga turneul de la Acapulco;Daca Djokovic nu castiga titlul la Dubai si Medvedev ajunge in finala la Acapulco; ... citeste toata stirea