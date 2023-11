Dupa ce a castigat primul sau meci de la Mastersul de la Torino in fata lui Holger Rune, scor 7-6 s3t, 6-7 s1t, 6-3, Novak Djokovici s-a asigurat ca va termina anul pe primul loc mondial pentru a opta oara in cariera. Si va petrece a 400-a saptamana ca lider ATP.Trei titluri de Grand Slam in acest an, ajungand la 24. Un al optulea sezon ca numar 1 mondial. 400 de saptamani in fruntea clasamentului. A fost cel mai bun sezon al carierei?"Unul dintre cele mai bune, in orice caz, dar nu ... citeste toata stirea