SUA au anuntat, luni, ca se pune capat obligativitatii vaccinarii impotriva Covid-19 pentru calatorii din strainatate, astfel ca sarbul Novak Djokovici, nevaccinat, poate reveni la turneele americane, inclusiv US Open, intre 28 august si 10 septembrie.Din 12 mai, Novak Djokovici va putea juca din nou in Statele Unite. Casa Alba a anuntat luni ca isi relaxeaza politica impotriva Covid-19, permitand intrarea in tara a calatorilor straini nevaccinati.Sarbul, care a ratat multe turnee din ... citeste toata stirea