"Nu vad in Messi un lider care ia atitudine, care poate lua in propriile maini un meci"

Lionel Messi (34 de ani) continua sa aiba probleme in fotbalul francez, dupa ce a facut un nou meci sub asteptari in tricoul lui PSG, mai exact contra lui Nice, in optimile Cupei Frantei, scor 0-0, 5-6 dupa loviturile de departajare.Jerome Alonzo (49 de ani), portar pe Parc des Princes in perioada 2001-2008, a avut cuvinte dure la adresa "Puricelui" in presa sportiva. Francezul crede ca Messi nu a trecut nici acum peste despartirea de Barcelona si ca asta il impiedica sa fie un lider pe teren, ... citeste toata stirea