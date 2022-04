Numai Irina danseaza la Charleston

Begu avanseaza in turul II, cele doua Gabriele au fost eliminateO singura jucatoare din trei romance au trecut in turul II al turneului de zgura de la Charleston, cu premii de aproape 900.000 de dolari. Aceasta este cea mai in varsta dintre ele, Irina Begu, care a trecut in prima runda de chinezoaica Wang Xinyu (88 WTA, 20 de ani),scor 7-6, 6-4, dupa o ora si 59 de minute. Wang a ratat doua mingi de set la 6-5 in primul act, dupa care Begu s-a impus clar in tiebreak, cu 7-2. In setul al ... citeste toata stirea