Corinne Laframboise, care se pregatea pentru cel mai important meci al carierei, a crezut ca medicul ei glumeste in momentul in care acesta i-a trimis un mesaj pentru a o anunta ca este insarcinata in trei luni, scrie BBC. Sportiva din Canada urma sa se lupte cu Rainn Guerrero pentru un contract cu UFC (cea mai mare organizatie de arte martiale mixte din lume).Dupa ce a primit mesajul medicului, Laframboise si-a continuat normal ziua (lucreaza ca igienist dentar in Montreal). Dupa ce si-a ... citeste toata stirea