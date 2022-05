O romanca arbitru ii "zapaceste" pe francezi cu frumusetea ei

A fost arbitru de fotbal in Romania si a atras toate privirile. Nu doar pentru ca era o prezenta feminina acolo unde ochiul romanesc era obisnuit cu un barbat, ci si pentru frumusetea ei.Bianca Giuran (26 de ani) s-a mutat din Romania in Franta pentru a scapa de un sistem pe care il descrie ca fiind bazat pe nepotisme, cunostinte si prietenii. Si face ce ii place in Franta, in ligi inferioare, dar urmeaza cursul firesc al arbitrajului departe de tara.De ce arbitru de fotbal? Ce alta meserie ... citeste toata stirea