O scrimera din Uzbekistan, 17 ani, acuza trei sportivi italieni de viol

O scrimera in varsta de 17 ani din Uzbekistan a acuzat trei sportivi italieni ca au violat-o in timpul unui stagiu de pregatire in Italia, in august 2023, a relatat duminica cotidianul Il Messaggero, potrivit AFP.Faptele ar fi avut loc in perioada 4-5 august, la Chianciano Terme, in apropiere de Siena (centrul Toscanei), unde se aflau membri ai mai multor federatii de scrima. Cand s-a trezit, sportiva a vazut trei tineri, membri ai echipei italiene de juniori. "Unul era deasupra ei, altul se ... citește toată știrea