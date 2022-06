O sportiva americana a fost salvata de la inec de antrenoarea sa, la CM de la Budapesta

Antrenoarea echipei americane de inot artistic si sincron, Andrea Fuentes, a plonjat in bazin pentru a-si salva una din elevele sale care se ineca dupa ce a lesinat in timpul Campionatelor Mondiale de la Budapesta, informeaza AFP.Anita Alvarez nu a mai respirat dupa finala de la inot artistic solo si a cazut la fundul bazinului, iar antrenoarea sa a sarit in apa pentru a o salva."Ne-a fost foarte frica. A trebuit sa sarim pentru ca salvatorii nu faceau nimic", a explicat Fuentes pentru ... citeste toata stirea