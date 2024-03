O vedeta din rugby semneaza cu echipa de fotbal american Kansas City Chiefs

Tanarul star al rugbyului galez Louis Rees-Zammit a semnat un contract cu Kansas City Chiefs, echipa din Liga profesionista de fotbal american (NFL), a confirmat franciza cu doua titluri de campioana in Super Bowl, informeaza AFP."Din Regatul Unit in Regatul lui Chiefs", a scris gruparea din Kansas City pe contul sau oficial de pe reteaua X, prezentand mai multe fotografii cu galezul in momentul semnarii contractului.Jucatorul nationalei Tarii Galilor a luat prin suprindere lumea sportului ... citește toată știrea