Clubul Benfica Lisabona a anuntat, luni, ca a ajuns la un acord cu FC Liverpool in privinta transferului fotbalistului Darwin Nunez la gruparea engleza.Suma de transfer este de 75 de milioane de euro, insa per total Benfica ar putea primi 100 de milioane de euro, avand in vedere ca acordul prevede si sume ... citeste toata stirea