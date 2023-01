Olympique Lyon nu i-a platit salariul Sarei Bjork Gunnarsdottir in perioada in care a fost insarcinata

Jucatoarea de fotbal Sara Bjork Gunnarsdottir, fost mijlocas la Olympique Lyon intre 2020 si 2022, a afirmat ca gruparea franceza nu i-a platit salariul timp de cateva luni cand era insarcinata.Printre cei mai buni mijlocasi din lume, Sara Bjork Gunnarsdottir a venit la Lyon in vara lui 2020, dupa patru ani la Wolfsburg, cel mai bun club de fotbal feminin german."Cand am devenit profesionista, i-am spus agentului meu: vreau sa joc la Wolfsburg si Lyon. In 2020 mi-am realizat visul, apoi am ... citeste toata stirea