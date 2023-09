Politehnica Iasi va juca luni, de la ora 18:30, in Copou, in etapa a IX-a a Ligii I de fotbal, in compania FC Botosani. Poli a prefatat partida ieri, intr-o conferinta de presa la care au participat antrenorul principal Leo Grozavu si fotbalistul Robert Ion.Tehnicianul s-a referit la meciul de luni: "A trecut ceva timp de la ultima aparitie acasa, unde avem un bilant dezastruos. Doua infrangeri din doua partide. La fotbal ai insa sansa de a te reabilita la urmatorul meci. E bine ca am luat ... citeste toata stirea