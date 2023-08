Politehnica Iasi a organizat vineri o conferinta de presa in care principalul subiect abordat a fost meciul de duminica, din Bucuresti, cu FCSB. Partida din cadrul etapei a VI-a a Ligii I de fotbal va incepe la ora 21:30.Unul dintre jucatorii abia veniti la Poli, atacantul Sergiu Bus, s-a aratat optimist ca Poli poate profita de problemele existente in tabara gazdelor, care au fost eliminate joi seara din Conference League, dupa o prestatie modesta in Danemarca, in confruntarea cu ... citeste toata stirea