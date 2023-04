Antrenorul echipei Dinamo, Ovidiu Burca, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca nu stie daca meciul cu CSM Politehnica Iasi, din play-off-ul Ligii a II-a de fotbal, va fi decisiv pentru promovarea echipei sale in Superliga si ca nu vrea sa puna o presiune suplimentara in acest sens pe jucatorii sai."Ne asteapta un meci impotriva unei echipe care a rezolvat ecuatia promovarii in acest an si ii felicit pentru asta. E o echipa care ne-a pus foarte multe probleme din punct de vedere ... citeste toata stirea