Paco Gento, legenda a clubului Real Madrid, a decedat la varsta de 88 de ani

Francisco "Paco" Gento, jucator legendar al clubului Real Madrid, a decedat la varsta de 88 de ani, anunta presa spaniola.Estrema stanga Gento a jucat 428 de meciuri in campionat pentru Real Madrid, marcand de 128 de ori. In toate competitiile, el a jucat 600 de partide cu Real si a inscris de 182 de ori.Gento a evoluat, in total, 18 ani la gruparea madrilena, intre 1953 si 1971, castigand 24 de trofee, printre care 12 titluri in ... citeste toata stirea