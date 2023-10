Mama jucatorului columbian al echipei Liverpool, Luis Diaz, a fost eliberata sambata de politie la Barrancas, in nordul Columbiei, dupa ce fusese rapita, dar autoritatile il cauta in continuare pe tatal ei, a anuntat presedintele tarii, Gustavo Petro, informeaza AFP.Potrivit presei columbiene, parintii jucatorului in varsta de 26 de ani, Luis Manuel Diaz si Cilenis Marulanda, se aflau la o benzinarie din orasul lor din departamentul La Guajira cand au fost abordati de barbati inarmati pe ... citeste toata stirea