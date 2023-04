Echipa italiana Parma a invins sambata, pe teren propriu, formatia Cagliari, scor 2-1. Golul victoriei a fost marcat de romanul Dennis Man, iar Valentin Mihaila a ratat un penalti. Meciul a contat pentru etapa a 34-a din Serie B.Cagliari a condus la Parma cu 1-0 la pauza, dupa golul inscris de Gianluca Lapadula in minutul 32. Gazdele au egalat prin Franco Vazquez, care a transformat un penalti in minutul 62. In minutul 72 antrenorul Parmei, Fabio Pecchia, l-a trimis in joc pe atacantul roman ... citeste toata stirea